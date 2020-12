Bahreinse delegatie arriveert in Israël

Een kabinetsdelegatie uit Bahrein is dinsdag in Israël aangekomen als onderdeel van het lopende normalisatieproces tussen de twee landen.

De delegatie onder leiding van de Bahreinse minister Zayed bin Rashid al-Zayani (Industrie, Handel en Toerisme) werd volgens Israëlische media ontvangen door Ofir Akunis, de Israëlische minister van regionale samenwerking, op de Ben Gurion International Airport in Tel Aviv.

De Bahreinse delegatie bestaat uit hoofden van economische instellingen en directeuren van bedrijven en banken. Naar verwachting zullen ze de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, de minister van Economie Amir Peretz en de minister van Buitenlandse Zaken Gabi Ashkenazi ontmoeten.

Het bezoek komt minder dan twee weken nadat de Bahreinse minister van Buitenlandse Zaken Abdullatif bin Rashid al-Zayani in Israël arriveerde tijdens zijn eerste officiële bezoek aan het land sinds Manama in september diplomatieke banden met Tel Aviv aanging.

Bahrein is het vierde Arabische land geworden dat diplomatieke betrekkingen aangaat met Israël, na Egypte in 1979, Jordanië 1994 en de VAE in augustus 2020.

De door de VS bemiddelde normalisatieovereenkomsten die zijn ondertekend door de VAE en Bahrein, hebben brede veroordeling gekregen van de Palestijnen, die zeggen dat de overeenkomsten hun rechten negeren en hun zaak niet dienen.

