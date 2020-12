Zorgminister Marokko: 'coronapaspoort' noodzakelijk om te reizen

Het is straks voor Marokkanen niet mogelijk om naar het buitenland te reizen zonder gevaccineerd te zijn tegen COVID-19.

Dat zei de Marokkaanse minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb in een interview met televisiezender 2M.

Volgens Ait Taleb zal het straks enkel mogelijk zijn om internationaal te reizen als men beschikt over een 'coronapaspoort'. De zorgminister wil dat Marokkaanse burgers als eerste profiteren van het nieuwe vaccin tegen het coronavirus maar benadrukte wel dat vaccinatie op "vrijwillige basis" zal geschieden.

De autoriteiten in Marokko zijn druk bezig met het voorbereiden van de nationale vaccinatiecampagne die naar verwachting in de derde week van december van start gaat. Alle burgers die straks worden gevaccineerd zullen worden geregistreerd. De kans is groot dat de bewegingsvrijheid van niet-gevaccineerden zal worden ingeperkt.



"Dit is waarom de door Marokko gekozen vaccins door de WHO worden erkend en deel uitmaken van het COVAX-programma dat de gevaccineerde Marokkaan in staat zal stellen overal ter wereld te reizen", legt hij uit.

Maandag is de eerste lading van een miljoen doses van het Chinese vaccin aangekomen op de internationale luchthaven Mohammed V in Casablanca. Naar verluidt zal de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) de komende weken nog minstens negen vluchten uitvoeren om de overige negen miljoen doses van het vaccin op te halen.



De autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren. Dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen.

Volgens de minister is het vaccin straks kosteloos beschikbaar voor mensen die deze niet kunnen betalen. Hij benadrukte tevens dat het vaccin ook wordt gedekt door de zorgverzekering.

© MAROKKO.NL 2020