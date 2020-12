Fez: twee artsen gearresteerd voor handel in coronatests

Twee artsen van het Hassan II Ziekenhuis in Fez zijn afgelopen zondag gearresteerd wegens hun vermeende betrokkenheid bij de handel in PCR-tests.

De artsen voerden de tests uit op "cliënten" en staken het geldbedrag van 500 DH (€45) in eigen zak.

Een van de artsen werd op heterdaad betrapt toen hij na een PCR-test de test en het geldbedrag niet registreerde. De politie trof in zijn auto meerdere tests en testuitslagen aan.

De politie vermoedt dat de twee zo'n 50 tests hebben gestolen en daarmee de noodtoestand hebben geschonden.



De druk op de PCR-test in Fez is hoog omdat het in de regio enkel mogelijk is een PCR-test uit te laten voeren in het ziekenhuis.

Er zijn in Fez geen bevoegde klinieken om de PCR-test uit te voeren en daarmee de druk op ziekenhuizen te verlichten.

