Voormalig A-international Abarhoun overleden

Mohamed Abarhoun is op 31-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker.

Woensdagochtend bereikte ons het trieste nieuws dat de voormalig speler van onder andere Çaykur Rizespor, MAT Tétouan én het Portugese Moreirense FC zich heeft herenigd met zijn Schepper.

Nog niet zo heel lang geleden werd bekend dat de man die voor het 'grote Marokko' tot twee optredens kwam, kanker onder de leden had. Op enkele foto's die destijds op sociale netwerken circuleerden was duidelijk te zien dat de in Tétouan geboren centrumverdediger erg vermagerd was geraakt.

Nadat verschillende nieuwsbronnen deze ochtend naar buiten traden met het overlijden van Abarhoun, werd het niet veel later ook bevestigd door zijn voormalige werkgever Çaykur Rizespor.



Zoals gezegd kwam de speler in kwestie uiteindelijk uit op twee caps namens de hoofdmacht van de Marokkaanse voetbalbond, hiervoor trad hij ook op namens de U20 én de U23-lichting.

Olympische Spelen 2012, met Jong Marokko

Met Jong Marokko - destijds geleid door de eveneens overleden bondscoach Pim Verbeek - was hij onder andere te bewonderen tijdens de Olympische Spelen van 2012 in Londen.



Daar moest men in de groepsfase het onderspit delven tegen de vertegenwoordigende elftallen van respectievelijk Jong Japan en Jong Honduras, de groepsgenoten die wel wisten door te stoten naar de knockout-fase. Abarhoun kwam gedurende de groepsfase tot liefst drie basisplaatsen.

Vanuit de redactie van Marokko.nl wensen wij familie, kennissen en vrienden van Abarhoun veel sterkte toe in het verwerken van dit verlies. Moge Allah (swt) hem genadig zijn, zijn graf verruimen, hem reinigen van zijn zonden en hem het Paradijs doen binnentreden.

Inna lillahi wa inna ilayhi raji3oun.

