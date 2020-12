45-jarig slachtoffer amokrit Trier vader van omgekomen baby

De 45-jarige man die om het leven kwam bij de amokrit in de Duitse stad Trier dinsdag, is de vader van het negen en halve week oude meisje dat de aanslag ook niet overleefde

Dat heeft de politie van Trier gemeld in de nacht van dinsdag op woensdag. Behalve zijn vrouw, de moeder van het omgekomen meisje, ligt ook zijn zoontje van anderhalf jaar oud gewond in het ziekenhuis, aldus de politie.

"Alle gedode slachtoffers waren mensen uit Trier, die in de vanwege kerst versierde voetgangerszone op pad waren", deelt de politie mede. De andere drie slachtoffers zijn vrouwen van 25, 52 en 73 jaar. Ook zijn er nog veertien mensen gewond geraakt, van wie meerdere zwaargewond.

De openbaar aanklager in Trier heeft de dader, een 51-jarige man uit het district Trier-Saarburg, aangeklaagd voor meervoudige moord, poging tot moord en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.



Tot dusver heeft het politieonderzoek niets uitgewezen dat duidt op een politiek of religieus motief. Justitie sluit niet uit dat psychiatrische problemen een rol speelden. De automobilist was onder invloed van alcohol.

Op de plaats delict wijst niets erop dat er sprake is geweest van mededaders of medeplichtigen. Het onderzoek ter plaatse is inmiddels afgerond en de voetgangerszone weer vrijgegeven.

In totaal waren meer dan 750 politieagenten en medewerkers van hulpdiensten op de been. Volgens de politie was het gedrag van veel voorbijgangers, die al voor de gewonden zorgden en eerste hulp verleenden tegen de tijd dat de hulpdiensten arriveerden, voorbeeldig.

