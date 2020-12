Ihattaren keert terug in selectie PSV voor duel met Granada

Mohamed Ihattaren maakt deel uit van de selectie van PSV voor de uitwedstrijd van donderdag tegen Granada in de Europa League.

De middenvelder ontbrak vorige week in de confrontaties met PAOK Saloniki (3-2) en Sparta Rotterdam (1-0) omdat hij vermoeid was. Naast Ihattaren keert ook aanvaller Joël Piroe terug in de groep. Mauro Júnior ontbreekt bij de Eindhovenaren. De Braziliaanse middenvelder is niet fit.

Roger Schmidt selecteerde 21 spelers voor het belangrijke duel. Granada is koploper met 10 punten, gevolgd door PSV met 6 punten en PAOK Saloniki met 5 punten. Granada heeft aan een gelijkspel genoeg om na vijf speelronden al zeker te zijn van de volgende ronde.

Voor de Spanjaarden is het slotduel met PAOK van volgende week dan niet meer van belang. Voor PSV is het daarom belangrijk te winnen bij Granada.



Schmidt liet, vanwege het belang van het duel van donderdag, bijna zijn gehele basisploeg zondag tegen Sparta Rotterdam op de bank. Toen het lang 0-0 bleef, kwamen enkele bepalende spelers alsnog in actie.

Topscorer Donyell Malen bezorgde PSV de winst (1-0).

