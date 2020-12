Brussel: reizen in EU niet gevaarlijker dan in eigen land blijven

Reizen binnen de EU is niet gevaarlijker dan in eigen land blijven.

Om de kerstdrukte in goede banen te leiden, is het wel raadzaam dat lidstaten de lokale coronaregels duidelijk aan toeristen uitdragen en dat de lidstaten hun wintersportbeleid onderling afstemmen, stelt de Europese Commissie.

Voor reizigers die vliegen tussen EU-landen in dezelfde epidemiologische situatie is testen of in quarantaine plaatsen bij aankomst niet nodig, aldus het dagelijks EU-bestuur. De commissie wijst erop dat "reizen op zich een risicofactor is". Maar gezien de algemene verspreiding van het coronavirus in de hele EU is reizen naar een andere lidstaat niet per se een extra risico.

Wie per vliegtuig gaat loopt bovendien niet automatisch meer kans op een infectie. Volgens het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC, het Europese RIVM) en het EU-agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) ligt het aantal nieuwe infecties bij reizigers per vliegtuig minder hoog dan onder de bevolking in het algemeen.



Voorwaarden om te mogen vliegen, zoals een negatieve test voor vertrek, en mondkapjes dragen op vliegveld en in het toestel, minimaliseren de waarschijnlijkheid van besmetting tijdens de vlucht, stellen de twee organisaties in een nieuwe aanbeveling.

Daarom moeten vliegtuigpassagiers niet automatisch als hoog risico voor de verspreiding van het coronavirus worden behandeld en zijn tests en in quarantaine plaatsen bij aankomst niet aan te raden.



De organisaties baseren zich op de nieuwste wetenschap, zegt de commissie. EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) verwelkomt de aanbevelingen.

"We hebben een gecoördineerde aanpak nodig in Europa om zeker te zijn dat reizen veilig is."De organisaties baseren zich op de nieuwste wetenschap, zegt de commissie. EU-commissaris Stella Kyriakide

© ANP 2020