Coronaverzekering voortaan inbegrepen op vluchten Royal Air Maroc

Op internationale vluchten van Royal Air Maroc (RAM) zit voortaan standaard een zogenaamde 'coronaverzekering'.

Dat meldt de nationale luchtvaartmaatschappij woensdag in een verklaring. "RAM biedt haar klanten gratis hulp aan bij een positieve infectie met COVID-19 die tijdens een internationale reis is opgelopen", meldt RAM in een verklaring.

Klanten die tussen 1 december 2020 en 31 mei 2021 een internationale ticket kopen bij RAM zijn verzekerd als ze tijdens het verblijf geïnfecteerd raken met het longvirus COVID-19.

De verzekering vergoedt medische kosten tot een maximum van €150.000. Ook onverwachte verblijfskosten als gevolg van eventuele verplichte quarantaine tijdens de reis worden tot 14 dagen lang vergoedt tot een maximum van €100 per dag.

De polis geldt standaard op alle internationale vluchten bij een verblijfsduur van maximaal 31 dagen. RAM is voor de internationale hulpdienst een samenwerking aangegaan met verzekeraars Allianz Partners en Maroc Assistance International.

Concurrent Air Arabia bood al een soortgelijke dienst op alle Value- of Extra-tickets die tussen 9 november 2020 en 31 december 2020 worden zijn aangeschaft.

