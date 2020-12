Iran dreigt met aanval op Emiraten in geval van een Amerikaanse aanval

Iran dreigt met een aanval op de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) als Iran wordt aangevallen door de Verenigde Staten vanuit het grondgebied van de Emiraten.

Volgens nieuwsdienst Middle East Eye (MEE) heeft Teheran het dreigende bericht verstuurd naar kroonprins Mohammed bin Zayed van Abu Dhabi. "We zullen je verantwoordelijk houden voor de moord op Fakhrizadeh", luidt het Iraanse bericht aan bin Zayed.

De Iraanse wetenschapper en generaal Mohsen Fakhrizadeh werd volgens de Iraanse autoriteiten vrijdag bij een moordaanslag ten oosten van Teheran gedood. De regering stelt dat Israël en de VS achter de moord zitten en heeft wraak aangekondigd.

Volgens MEE kwam het dreigement van de Islamitische Republiek slechts enkele uren voordat de Emiraten zondag een verklaring aflegden waarin de Golfstaat de moord op Fakhrizadeh veroordeelden. Het Emiraatse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde dat door de Amerikaans-Israëlische moordaanslag "het conflict in de regio verder is aangewakkerd".



Iran heeft maandag Fakhrizadeh begraven. De ceremonie was niet toegankelijk voor het publiek wegens het coronavirus. De kist werd geflankeerd door een foto van Fakhrizadeh samen met de geestelijk leider Ali Khamenei en Qasem Soleimani, de eerder dit jaar door een Amerikaanse aanval om het leven gebrachte generaal van de Revolutionaire Garde.

Bezetter vreest represailles

Onruststoker Israël heeft haar ambassades en diplomaten gevraagd alert te zijn vanwege de vrees voor eventuele Iraanse vergelding voor de moord op Fakhrizadeh.



Israëlische media meldden bovendien dat Israëlische veiligheidsfunctionarissen zich zorgen maken dat Israëliërs in de VAE het risico zouden lopen op represailles.

Normalisatie met Israël

De VAE en Israël ondertekenden in september door de VS gesponsorde overeenkomsten om hun relaties te normaliseren. De twee landen hebben een groot aantal overeenkomsten ondertekend op het gebied van investeringen, handel, wetenschap en technologie.



De normalisatieovereenkomsten hebben brede veroordelingen opgeleverd van de Palestijnen, die zeggen dat de overeenkomsten hun rechten negeren en de Palestijnse zaak niet dienen.

Nucleaire installatie

Eerder dit jaar raakte het belangrijke Iraanse nucleair complex bij Natanz zwaar beschadigd door sabotage, zoals de Iraanse autoriteiten het omschreven, zonder een dader te noemen. Buitenlandse waarnemers vermoeden een aanslag.



Iran kondigde enkele maanden geleden aan een nieuwe, grotere nucleaire installatie te bouwen als vervanging van het complex dat in juli werd verwoest door een explosie en een daarop volgende brand. In de installatie werd uranium verrijkt, dat wordt gebruikt in kerncentrales en atoomwapens.

Volgens het internationale nucleaire akkoord uit 2015 zou Iran het eigen atoomprogramma beperken in ruil voor verlichting van sancties. Toen de Verenigde Staten zich uit het akkoord terugtrokken, begon Iran weer meer verrijkt uranium te produceren.

© Anadolu/Marokko.nl/ANP 2020