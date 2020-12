Amnesty: Egypte heeft in twee maanden 57 mensen geëxecuteerd

Ten minste 57 Egyptenaren zijn de afgelopen twee maanden geëxecuteerd, bijna het dubbele van het aantal dat in heel 2019 werd geregistreerd

Onder de geëxecuteerden waren 15 veroordeeld voor 'politiek geweld', meldt Amnesty International maandag.

De internationale mensenrechtenorganisatie verzamelde informatie op basis van getuigen van Egyptische advocaten en familieleden van geëxecuteerde gevangenen of gevangenen die momenteel in de dodencel zitten.

Ook werden juridische documentenrapporten van NGO's, media-artikelen en Facebook-berichten van familieleden van slachtoffers bekeken.



"De Egyptische autoriteiten zijn de afgelopen maanden begonnen met gruwelijke executies, waarbij tientallen mensen ter dood zijn gebracht, in sommige gevallen na zeer oneerlijke massaprocessen", zei Philip Luther, directeur van Amnesty International in de MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika).

Cairo blijft de meldingen van mensenrechtenschendingen aanvechten door te beweren dat het geen politieke gevangenen heeft. Het land houdt zich naar eigen zeggen aan de Egyptische grondwet met betrekking tot arrestatie en berechtingsprocedures.



Er is groeiende kritiek op de mensenrechtensituatie in Egypte onder president Abdel-Fattah al-Sisi. De voormalige legerleider kwam aan de macht nadat hij de eerste democratisch gekozen president van het Noord-Afrikaanse land, Mohamed Morsi, had omvergeworpen tijdens een militaire staatsgreep in 2013.

De Egyptische autoriteiten beschouwen Amnesty als een "vijandige instantie", omdat het schendingen van de mensenrechten aan de kaak stelt.

© Anadolu 2020