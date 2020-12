Israël draagt ​​belastingopbrengsten weer over aan Palestijnse Autoriteit

Bezetter Israël heeft woensdag een bedrag van €1,14 miljard aan belastinginkomsten overgemaakt aan de Palestijnse Autoriteit (PA).

Dat meldt de Palestijnse minister van Burgerzaken Hussein Al-Sheikh woensdag. Vorige maand melde de PA al dat de veiligheidscoördinatie met Israël zou worden hervat.

Al-Sheikh zei op Twitter dat Israël "alle verschuldigde belastinginkomsten ten belope van 3,76 miljard sjekel ($ 1,14 miljard) heeft overgemaakt".

De belastingopbrengsten - in Palestina en Israël bekend als maqasa - worden door de Israëlische regering namens PA geïnd op de Palestijnse import en export. Israël verdient geheel naar Joodse traditie een commissie van 3% op het innen en doorgeven van de 'sigaar uit eigen doos'.



Israëlische media meldden eerder echter dat het Israëlische kabinet zondag besloot 600 miljoen sjekel ($ 180 miljoen) in mindering te brengen op de Palestijnse belastinginkomsten.

In juli 2018 keurde de Israëlische Knesset (parlement) een wetsvoorstel goed waardoor de Israëlische regering hetzelfde bedrag mag aftrekken als maandelijkse toelagen aan de Palestijnse gevangenen en aan families van Palestijnse martelaren en gewonden.



De geïnde belastinginkomsten vormen de belangrijkste inkomstenbron voor de PA en worden geschat op ongeveer $ 188 miljoen per maand.

In mei weigerde de PA haar belastinginkomsten van Israël te ontvangen als onderdeel van haar besluit om de coördinatie met Israël op te schorten uit protest tegen de Israëlische aankondiging om grote gebieden op de bezette Westelijke Jordaanoever te annexeren.



De PA kondigde vorige maand echter de hervatting van de veiligheid en civiele coördinatie met Israël aan.

Israël had beloofd de annexatie op te schorten toen het onlangs diplomatieke relaties met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) aanknoopte als onderdeel van het omstreden en ongebalanceerde Amerikaanse 'vredesplan' voor het Midden-Oosten, Steal of the Century.



