Marokko erkent officieel medicinale werking cannabis tijdens stemming VN

Marokko heeft gestemd om cannabis te verwijderen uit de VN-drugslijst die bepaalt dat de drugs geen therapeutisch werking zou hebben.

Van woensdag tot en met vrijdag stemt de drugscommissie van de Verenigde Naties (UNODC) in Wenen over de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om de classificatie van cannabis in de VN drugsverdragen aan te passen en CBD uit de verdragen te verwijderen.

Marokko was het enige UNODC-lid in de MENA-regio (Noord-Afrika en het Midden-Oosten) dat "ja" stemde en was slechts een van de twee Afrikaanse staten die dat deden. Algerije, Bahrein en Egypte hebben allemaal tegen gestemd. Zuid-Afrika stemde voor, alsook Nederland.

De stemming werd afgesloten met een meerderheid van 27-25, wat betekent dat zonder de 'ja'-stem van Marokko de cannabisaanbeveling waarschijnlijk niet zou zijn aangenomen.



De cruciale VN-stemming erkent de medicinale eigenschappen van cannabis. Het markeert de verwijdering van een voorheen ondoordringbare barrière die de weg naar de legalisatie van de natuurlijke drug in de weg stond. De drugs worden wereldwijd door miljoenen gebruikt voor medicinaal en recreatief gebruik.

De historische stemming van vandaag maakt de weg vrij voor toekomstige positieve ontwikkelingen met betrekking tot de decriminalisering en uiteindelijke legalisatie van cannabis.



De legalisatie van het gewas heeft grote economische gevolgen voor Marokko. Eeuwenlange teelt van de cannabisplant in het Noord-Afrikaanse land maakt het een van de belangrijkste kandidaten om een ​​bloeiende industrie op te bouwen op basis van het gewas.

Marokko bevoorraadt momenteel 70% van de Europese cannabismarkt, evenals de binnenlandse vraag, en zou aanzienlijke voordelen kunnen halen uit de productie en belasting van het geroemde maar omstreden product.



Volgens een rapport van 'Prohibtion Partners' over de legale cannabisindustrie in Afrika kan het continent aanzienlijke voordelen behalen door cannabis te legaliseren. De legale cannabismarkt van Afrika zou tegen 2023 jaarlijks meer dan $7,1 miljard dollar waard kunnen zijn.

De rol van Marokko in de historische stemming over cannabis is een belangrijke indicator van de toekomstplannen van de Marokkaanse regering. De Partij voor Authenticiteit en Moderniteit (PAM) had begin dit jaar twee nieuwe wetsvoorstellen ingediend om de cannabisteelt te legaliseren.

Juridisch stelt de erkenning nog weinig voor, maar toch is de impact groot. De Argentijnse regering verwees eerder deze maand expliciet naar het WHO-advies bij de bekendmaking van het plan om medicinale cannabis en thuisteelt voor medicinaal gebruik te legaliseren in Argentinië.

