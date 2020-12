Marokko vraagt EU om steun met investeringsfonds

De Marokkaanse minister van Financiën Mohamed Benchaaboun heeft de Europese Unie dinsdag verzocht om deel te nemen aan het Mohammed VI Investeringsfonds.

Benchaaboun deed het verzoek tijdens een ontmoeting met de Europese commissaris Oliver Varhelyi in Rabat. Varhelyi is verantwoordelijk voor het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) en regelt de betrekkingen tussen de EU en 16 buurlanden ten oosten en zuiden van de EU.

Koning Mohammed VI kondigde tijdens zijn troonrede op 29 juli de oprichting aan van het investeringsfonds als onderdeel van het economisch herstelplan. Het plan is bedoeld om publieke en private investeringsprojecten in verschillende sectoren te ondersteunen.

"Ongeveer 120 miljard DH zal in de Marokkaanse economie worden geïnjecteerd, wat neerkomt op 11% van ons BNP", zei de koning. Op 27 november werd het Mohammed VI Investeringsfonds goedgekeurd door de regeringsraad.



Europese Unie

De steun van de EU zou de aanwezigheid van Europese investeerders in Marokko kunnen bevorderen en de diversificatie versterken.

Voorafgaand aan het bezoek van de EU-commissaris benadrukte de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita eind vorige maand het belang van een goed nabuurschapsbeleid te midden van de coronacrisis en omschreef deze als "meer dan nodig".



Bourita zei op een virtuele ministersbijeenkomst dat de crisis tekortkomingen heeft blootgelegd, maar ook "kansen biedt om samen te ontplooien". Varhelyi sprak begin oktober al de bereidheid van de EU uit om de samenwerking met Marokko na de coronacrisis te versterken.

De commissaris uitte ook de bereidwilligheid van de EU om het ontwikkelingsplan van Marokko voor de zuidelijke regio's (Sahara) te steunen, als onderdeel van het ENB.

Het ontwikkelingsprogramma 2016-2021 in de zuidelijke provincies van Marokko is voor 70% voltooid, zei regeringsleider Saad Eddine El Othmani maandag. Het land heeft 179 van de ontwikkelingsprojecten van het plan voltooid voor een totaal budget van 13,2 miljard DH (€1,2 miljard). Zo'n 335 projecten worden nog ontwikkeld, en 236 zitten nog in de voorbereidingsfase.

