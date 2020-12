Duitsland ondersteunt Marokkaanse economie met €1,3 miljard

Duitsland verstrekt € 1.387 miljard aan financiële steun om Marokko te helpen de coronacrisis het hoofd te bieden en de Marokkaanse economie te stimuleren

De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita heeft dinsdag een telefoongesprek gevoerd met zijn Duitse tegenhanger Gerd Muller om de samenwerking tussen Marokko en Duitsland te bespreken.

Van het budget gaat € 717 miljoen naar het coronafonds en het CCG, een initiatief dat zich bezighoudt met de ondersteuning van bedrijven.

Het resterende bedrag moet helpen bij de financiering van diverse ontwikkelingsprojecten in Marokko, inclusief sectoren die verband houden met groene energie.



Marokko is in rap tempo aan het door ontwikkelen in de sector van hernieuwbare energie. Het Noord-Afrikaanse land streeft er naar zelfvoorzienend te worden op het gebied van energieproductie.

Volgens een recent rapport van de Marokkaanse Economische, Sociale en Milieuraad (CESE) heeft Marokko het potentieel om tegen 2050 96% van zijn elektriciteit te produceren met behulp van hernieuwbare energie.



Door de toezegging uit Duitsland is het partnerschap tussen de twee landen voor na de coronacrisis "geconsolideerd". In juli heeft het Europese land Marokko een bedrag geleend van €700 miljoen.

De leningen en subsidies zijn er op gericht de ontwikkeling van hernieuwbare energie en waterbeheer te ondersteunen.

