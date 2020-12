Onderzoek naar onderwatertunnel tussen Marokko en Spanje wordt voortgezet

Het idee van een tunnel die Afrika en Europa verbindt dateert uit 1979 maar lijkt nu weer 'boven water' te komen.

Het belangrijke project was een gezamenlijk initiatief van wijlen koning Hassan II en koning Juan Carlos 1. Om de levensvatbaarheid van het project te onderzoeken werd destijds een gezamenlijke commissie opgezet genaamd de Vereniging voor de Studie van de Straat van Gibraltar (SECEGSA).

De nieuwe voorzitter van SECEGSA heeft recentelijk een ontmoeting gehad met de burgemeester van Tarifa, meldt nieuwsdienst Medias24.

Spaanse media meldt dat met de bijeenkomst de studie naar het verbindingstraject tussen de twee landen wordt voortgezet.



De onderwatertunnel zal vergelijkbaar zijn met die van het Engelse Kanaal, maar door de geologische complexiteit in de Straat van Gibraltar vormt de aanleg van grote infrastructuren een ongekende uitdaging.

De Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties had het ontwerp van de 38,67 kilometer lange tunnel in 2013 al in behandeling genomen. Zo'n 27 km van de tunnel ligt onderzees op een maximale diepte van 475 meter en een helling van 3%.



De intercontinentale verbinding zal naast een treinspoor ook een autoweg bevatten. Na de eerste fase van het project kunnen jaarlijks 11 miljoen passagiers per spoor reizen.

Daarnaast zullen 5 miljoen automobilisten en 500.000 vrachtwagens de oversteek kunnen maken.

© MAROKKO.NL 2020