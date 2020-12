20 miljoen aan Nederlandse steun naar kwetsbare groepen Libanon

Het kabinet trekt 20 miljoen extra uit om vluchtelingen in Libanon en arme Libanezen te ondersteunen.

Dat werd woensdag bekendgemaakt tijdens een donorconferentie voor het land. Begin augustus werd de Libanese hoofdstad Beiroet getroffen door een ongekend grote explosie.

De combinatie tussen de schade van de explosie en het coronavirus raakt het land hard. Nederland stuurde eerder al een reddingsteam naar Libanon.

De helft van het geld gaat via hulporganisatie UNHCR naar vluchtelingen in Libanon. De rest van de miljoenen worden over internationale organisaties verdeeld om landbouwprogramma's, geestelijke gezondheidszorg en psychosociale hulp te ondersteunen.

Deze programma's steunen zowel vluchtelingen als Libanezen.

