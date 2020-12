Tanger: Gepensioneerde Marokkaanse buitenlander omgekomen bij aangestoken woningbrand (video)

marokko 2 dec 22:04

Bij een woningbrand in een flat in de wijk Plaza de Toros in Tanger zijn woensdag twee mannen om het leven gekomen.

Het betreft een gepensioneerde Marokkaan uit Europa en zijn broer, meldt nieuwsdienst Alyaoum24. Volgens omstanders zijn andere familieleden gewond geraakt, waaronder een moeder en haar dochter. Volgens buren hadden de slachtoffers huwelijksproblemen en is de brand aangestoken door de man. “Ik hoorde geschreeuw op straat en toen ik ging kijken trof ik de man aan met brandwonden gewikkeld in een deken", vertelt een omstander aan nieuwsdienst Alyaoum24. Volgens de getuige trof hij zijn buurvrouw geschrokken aan, ze hield haar dochter vast en hadden beide brandwonden. Ze vertelde de jongeman dat ze besmet is met het coronavirus en dat haar echtgenoot haar en haar dochter wilde verbranden en het vuur had aangestoken.

Hulpdiensten hadden het vuur snel onder controle maar konden niet voorkomen dat de man om het leven kwam. Zijn broer overleed na aankomst in het ziekenhuis. De vrouw en haar dochter zijn ook voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand.