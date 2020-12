Aboutaleb sluit winkels dag voor Sinterklaas om 18.00 uur

Burgemeester Ahmed Aboutaleb sluit de winkels in het centrum van Rotterdam vrijdag, een dag voor Sinterklaas, en volgende week vrijdag om 18.00 uur.

Hij wil hiermee drukte zoals die afgelopen vrijdag op Black Friday te zien was voorkomen. De maatregel moet mensen aansporen om op een eerder tijdstip op de dag hun inkopen te doen.

De Rotterdamse gemeenteraad ziet er absoluut niets in en heeft de burgemeester gevraagd het besluit te heroverwegen. Aboutaleb weigert dat.

"We hebben de massaliteit waarmee jongeren op Black Friday naar het centrum van de stad kwamen niet goed ingeschat", aldus Aboutaleb. Volgens hem was de jeugd in groten getale aanwezig "om vertier te zoeken".

Ze werden baldadig en staken vuurwerk af. Hierop besloot de burgemeester de winkels na overleg met de politie op Black Friday eerder te sluiten.

