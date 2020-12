Ook Duitsland kent forse toename aantal nieuwe coronabesmettingen

buitenland 3 dec 6:51

In Duitsland is het aantal coronabesmettingen dat in de laatste 24 uur is vastgesteld flink gestegen ten opzichte van een dag eerder.

Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft donderdagochtend 22.046 nieuwe gevallen gemeld. Daarmee zet de gebruikelijke stijgende trend in de loop van de week door. Woensdag meldde het RKI ongeveer 17.000 nieuwe gevallen, dinsdag rond de 13.500 en maandag zo'n 11.000 besmettingen. In totaal is het coronavirus in Duitsland bij 1.106.789 personen vastgesteld. In het afgelopen etmaal overleden nog eens 479 personen in Duitsland aan de gevolgen van Covid-19. Het totale dodental als gevolg van de epidemie komt er daarmee op 17.602 te staan. © ANP 2020