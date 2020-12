Gematigde Iraanse president Rohani waarschuwt radicalen

De Iraanse president Hassan Rohani heeft radicale parlementariërs gewaarschuwd zich niet te bemoeien met het regeringsbeleid ten aanzien van de nucleaire projecten van het land.

"Jullie moeten geen overhaaste besluiten nemen. Laat de kwestie over aan mensen die verstand hebben van diplomatie, die hier hier met ervaring, kalmte en aandacht mee om kunnen gaan", zei Rohani.

Een meerderheid in het parlement heeft een wet over het toekomstige nucleaire beleid aangenomen. Daarin staat dat het atoomagentschap van het land op den duur elk jaar een minimum hoeveelheid uranium moet verrijken en opslaan, en dat ook met nieuwe installaties sneller moet doen.

De volksvertegenwoordigers rijden zo in de wielen van de regering-Rohani. Die hoopt dat er straks met de nieuwe Amerikaanse regering vanaf januari weer gepraat kan worden en dat het land van wurgende Amerikaanse economische sancties kan worden verlost.



President Trump trok zijn land terug uit een internationaal akkoord uit 2015 waarmee Iran uit zijn isolement gehaald werd door toezeggingen te doen over zijn nucleaire beleid. De stap van onruststoker Trump en zijn sancties, aanvallen en moordaanslagen op Iraanse medewerkers hebben het akkoord ondermijnd.

Joe Biden heeft beloofd de diplomatie terug te brengen in de relaties met Iran.



Aanhoudende beschuldigingen

Israël en de VS beschuldigen Iran er al lang van aan de ontwikkeling van kernwapens te werken. Teheran stelt geen kernwapens te willen, maar wel kernenergie. Het land wil de olie die het nog heeft vooral exporteren.

Rohani is een gematigde geestelijke en politicus. Hij is niet de machtigste man in het land dat door een orthodoxe sjiïtische geestelijkheid wordt geregeerd. De machtigste man is de ayatollah Ali Khamenei. De geestelijkheid steunt op de Revolutionaire Garde en andere radicalen die toenadering tot het Westen afwijzen.

