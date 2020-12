Marokko verlengt noodtoestand tot 10 januari

De Marokkaanse regering heeft vandaag de sanitaire noodtoestand met een maand verlengd

Dat heeft premier Saad Eddine El Othmani donderdag bekend gemaakt. Marokko was aanvankelijk van plan de noodtoestand die sinds 20 maart geldt op 10 december te beëindigen.

De noodtoestand in Marokko werd in maart ingevoerd en is tot dusver acht keer verlengd. Het in stand houden van de noodtoestand geeft de regering mogelijkheden tot het treffen van "uitzonderlijke maatregelen" om de coronacrisis het hoofd te bieden.

De autoriteiten in Marokko zijn druk bezig met het voorbereiden van de nationale vaccinatiecampagne die naar verwachting in de derde week van december van start gaat.



Maandag is de eerste lading van een miljoen doses van het Chinese vaccin aangekomen op de internationale luchthaven Mohammed V in Casablanca. Naar verluidt zal de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) de komende weken nog minstens negen vluchten uitvoeren om de overige negen miljoen doses van het vaccin op te halen.

De autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren. Dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen.



Zorgminister Khalid Ait Taleb wil dat Marokkaanse burgers als eerste profiteren van het nieuwe vaccin tegen het coronavirus en omschreef de vrijwillige vaccinatie als een vorm van vaderlandsliefde.

Volgens Ait Taleb zal het straks enkel mogelijk zijn om internationaal te reizen als men beschikt over een 'coronapaspoort'. De kans is groot dat de bewegingsvrijheid van niet-gevaccineerden zal worden ingeperkt.



De minister zei dat het vaccin straks kosteloos beschikbaar is voor mensen die deze niet kunnen betalen. Hij benadrukte tevens dat het vaccin ook wordt gedekt door de zorgverzekering.

Het Marokkaanse laboratorium Sothema zal naar verwachting volgende week starten met het produceren van ruim 50 miljoen doses van het vaccin van het Chinese bedrijf Sinopharm.

Een deel van de productie is bedoeld voor export naar andere landen op het Afrikaanse continent.

