Israël en Bahrein ondertekenen intentieverklaring over toerisme

Israël en Bahrein hebben woensdag een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend op het gebied van toerisme.

De ondertekening van de intentieverklaring vond plaats tijdens het recentste bezoek van de Bahreinse minister Zayed bin Rashid al-Zayani (Industrie, Handel en Toerisme) aan Israël, meldt staatspersbureau Bahrein News Agency (BNA).

"De openstelling van toerisme met Israël in het kader van normalisatieovereenkomst zal een grote impact hebben op het verrijken en ondersteuning van de toerismesector van de twee landen", aldus Al-Zayani.

De Bahreinse minister heeft verschillende overeenkomsten ondertekend op verschillende gebieden, waaronder luchtvaart en economie.



Eerder op woensdag, als onderdeel van zijn bezoek aan Israël, had Al-Zayani ook een ontmoeting met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gabi Ashkenazi.

Het bezoek komt minder dan twee weken nadat de Bahreinse minister van Buitenlandse Zaken Abdullatif bin Rashid al-Zayani in Israël arriveerde tijdens zijn eerste officiële bezoek aan het land sinds Manama in september diplomatieke banden met Tel Aviv aanging.



Bahrein werd het vierde Arabische land dat diplomatieke betrekkingen aanging met Israël, na Egypte in 1979, Jordanië in 1994 en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) in augustus 2020.

De recente door de VS bemiddelde normalisatieovereenkomsten die door de VAE en Bahrein zijn ondertekend, hebben brede veroordeling gekregen van de Palestijnen, die zeggen dat de overeenkomsten hun rechten negeren en hun zaak niet dienen.

© MAROKKO.NL 2020