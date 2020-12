Zorgminister Marokko: Vaccinatie is patriottisme

De Marokkaanse Minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb noemt de vrijwillige vaccinatie tegen het het longvirus COVID-19 een vorm van vaderlandsliefde

Dat zei de zorgminister tegen persbureau AFP. Volgens Ait Taleb is deelname aan de landelijke vaccinatiecampagne dé snelste route richting groepsimmuniteit.

De zorgminister herhaalde dat er geen dwang is in deelname aan het vaccinatieprogramma maar herinnerde eraan dat het land in een epidemische gezondheidscrisis verkeert en dat deelname vanuit patriottisch oogpunt een nationale plicht is.

"Elk land bepaalt zelf het tempo waarin het burgers vaccineert tegen het coronavirus maar wij willen dat Marokkaanse burgers als eerste profiteren van het nieuwe vaccin tegen het coronavirus", zei de zorgminister.



Alle burgers die straks worden gevaccineerd zullen worden geregistreerd. Ondanks het vrijwillige karakter van de vaccinatie is de kans groot dat de bewegingsvrijheid van niet-gevaccineerden zal worden ingeperkt. Dat blijk ook uit de recente verklaring van Ait Taleb over de noodzaak van een 'coronapaspoort' om straks op reis te kunnen gaan.

De autoriteiten in Marokko zijn druk bezig met het voorbereiden van de nationale vaccinatiecampagne die naar verwachting in de derde week van december van start gaat. De daadwerkelijke startdatum hang echter af van de fysieke beschikbaarheid van het vaccin.



Maandag is de eerste lading van een miljoen doses van het Chinese vaccin aangekomen op de internationale luchthaven Mohammed V in Casablanca. Naar verluidt zal de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) de komende weken nog minstens negen vluchten uitvoeren om de overige negen miljoen doses van het vaccin op te halen.

De autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren. Dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen. Meer dan 12.750 professionals zullen worden gemobiliseerd voor het grootste vaccinatieprogramma in de Marokkaanse geschiedenis.



Medewerkers uit de zorg, de Rode Halve Maan, de Koninklijke Strijdkrachten (FAR) en hulpdiensten zullen in meer dan 2880 vaccinatielocaties door het hele land meehelpen de operatie in goede banen te leiden. De autoriteiten prioriteren bij de vaccinatie mensen met essentiële beroepen zoals gezondheidswerkers, veiligheidsdiensten, chronisch zieken en 65-plussers.

Volgens de zorgminister is het noodzakelijk dat meer dan 80% van de volwassenen wordt gevaccineerd om de bevolking te beschermen tegen verdere verspreiding van COVID-19. De dekkingsgraad van 80% is van belang omdat alleen dan de vrijheidsbeperkende maatregelen tegen het longvirus kunnen worden versoepeld om de sociale en economische impact van de coronamaatregelen te verminderen.

© MAROKKO.NL 2020