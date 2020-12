Marokkaanse vrouwen doen aangifte tegen Polisario-belagers Parijs

Een groep Frans-Marokkaanse vrouwen heeft aangifte gedaan tegen een groep Polisario-aanhangers die Marokkaanse demonstranten belaagden tijdens de recente mars in Parijs

Bij een vreedzame solidariteitsmars in de Franse hoofdstad braken zaterdag gevechten uit tussen Marokkaanse demonstranten en Polisario-aanhangers.

De Marokkanen waren op het Plein van de Republiek in Parijs uit solidariteit met de Marokkaanse Strijdkrachten die in El Guerguerate de rust bewaken toen een groep tegendemonstranten op de Marokkanen begon in te slaan.

Volgens getuigen bestond de groep tegendemonstranten uit Algerijnen en was een aantal van hen gekleed in legeruniform en droegen ze de vlag bij zich van de zelfbenoemde Sahrawi Republiek (SADR).



In beelden die rondgaan op sociale netwerken is te zien hoe een aantal aanhangers van de separatistische groepering de demonstratie van een groep Marokkanen verstoort. De groep was gewapend met stokken, knuppels en glazen flessen.

Onder de Marokkaanse slachtoffers zitten ook Marokkaanse vrouwen en jonge kinderen.



Marokkaanse Sahara

Het conflict in de Marokkaanse Sahara laait na drie decennia weer op. Het Marokkaanse leger en de onafhankelijkheidsbeweging Polisario beschieten elkaar in de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek.

Vrijdag 13 november hebben de Marokkaanse strijdkrachten (FAR) een blokkade opgeheven op de enige route die de twee landen met elkaar verbindt. De inzet van het leger was nodig omdat gewapende Polisario-rebellen de grensovergang van El Guerguerate al wekenlang blokkeerden. Het kleine dorpje bevindt zich in het uiterste zuidwesten van de Marokkaanse Sahara, 11 km van de grens met Mauritanië, en dient als bufferzone tussen de twee landen.

De operatie resulteerde in de terugtrekking van de gewapende rebellen. Het wegverkeer in de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek werd de dag daarna weer hervat.

