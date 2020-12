Ruim vijftig scholen in Nederland vorige maand tijdelijk dicht om corona

Vorige maand zijn 25 middelbare en 28 basisscholen tijdelijk gesloten om corona. Dat laat het ministerie van Onderwijs weten.

Middelbare scholen bleven gemiddeld zes dagen dicht, basisscholen vijf. Het gaat in totaal om 1,5 procent van de middelbare scholen (1653 vestigingen) en 0,4 procent van de basisscholen (ruim 6500 vestigingen). Het is voor het eerst dat het ministerie dergelijke cijfers bekendmaakt.

Dit soort rapportages komen voortaan maandelijks. Cijfers van eerdere maanden zijn er niet, omdat een meldpunt van de Onderwijsinspectie hiervoor pas op 15 oktober open ging.

Corona-uitbraak

GGD'en kunnen scholen sluiten als er een corona-uitbraak heerst. Ook kunnen schoollocaties hier zelf voor kiezen. Zij zijn niet verplicht dit te melden bij de Onderwijsinspectie.



In Noord- en Oost Gelderland gingen relatief de meeste middelbare scholen dicht. Daar sloot 4,5 procent van het totale aantal scholen in die regio. Relatief de meeste basisscholen werden gesloten in Rotterdam Rijnmond (1,5 procent) en Midden- en West Brabant (1,2 procent).

Onderwijsminister Arie Slob vindt het "ontzettend vervelend" als een school de deuren moet sluiten vanwege coronabesmettingen. "Maar gelukkig gebeurde dat in november niet vaak." Hij roept scholen op afstandsonderwijs te geven bij lesuitval.

