Rusland gaat meer investeren in Marokko

Rusland is niet tevreden over haar aantal investeringen in Marokko en heeft aangegeven meer te willen samenwerken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, handel en de strijd tegen het coronavirus

De Russische regering uitte haar vastberadenheid via haar landbouwminister Dmitry Patrushev tijdens de voorbereidende bijeenkomst voor de 8e zitting van de Commissie voor Economische, Wetenschappelijke en Technische Samenwerking tussen de twee landen. De Russische minister zat samen met de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita de videoconferentie voor. Tijdens de bijeenkomst herinnerde Bourita eraan dat de betrekkingen tussen Marokko en Rusland een sterke impuls kregen na de bezoeken van koning Mohammed VI in 2002 en 2016 aan Moskou en het bezoek van de Russische president Vladimir Poetin aan Marokko in 2006.

Bourita herinnerde eraan dat Marokko de tweede Arabische partner van Rusland was, en de derde economische partner op het Afrikaanse continent. Marokko exporteerde in 2019 voor € 235 miljoen naar Rusland. In hetzelfde jaar bedroeg de invoer vanuit Rusland echter € 1,1 miljard. © MAROKKO.NL 2020