Recordaantal van bijna 1000 coronadoden in Italië op een dag

In Italië is een recordaantal coronadoden gemeld op één dag, namelijk 993.

Zelfs op de piek van de eerste coronagolf eerder dit jaar werd dat aantal niet bereikt in het zwaar getroffen Zuid-Europese land. Toen werden op 27 maart 919 doden geteld. Ook het aantal nieuwe infecties blijft hoog, met 23.225 meldingen donderdag.

Italië, dat als eerste westerse land door het virus is getroffen, heeft inmiddels ruim 58.000 coronadoden sinds de uitbraak in februari. Dat is het op een na hoogste aantal in Europa, na het Verenigd Koninkrijk.

