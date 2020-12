Frankrijk belooft gratis coronavaccin voor iedereen

buitenland 3 dec 19:14

Als er een coronavaccin is, is dat gratis voor iedereen in Frankrijk. De Franse premier Castex beloofde dat, terwijl hij de plannen voor de komende inentingscampagne ontvouwde.

Volgens hem is het nog maar een kwestie van weken voordat de vaccinatie kan beginnen. De campagne verloopt in drie fases, waarbij rond 1 miljoen Fransen de spits afbijten. Het gaat daarbij om de kwetsbaarste mensen, zoals bewoners van tehuizen. De regering in Parijs reserveerde 1,5 miljard euro voor de gratis vaccinatie. Castex zei verder dat de coronasituatie in het land verbetert. Het aantal nieuwe besmettingen zou de komende dagen onder de drempel van 10.000 kunnen dalen. De huidige, strenge maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen, duren nog twee weken. Als iedereen waakzaam blijft, kunnen ze daarna worden versoepeld, zei de regeringsleider. © ANP 2020