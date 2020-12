OM: voorlopig geen namen van beoogde slachtoffers martelcontainer

Het Openbaar Ministerie zal voorlopig geen namen noemen van slachtoffers die de vermoedelijke bende rond de 'martelcontainer' in Wouwse Plantage op het oog zou hebben gehad.

"Dat heeft alles te maken met veiligheid", zei de officier van justitie vrijdag op een tussentijdse zitting tegen de tien verdachten in de zaak, in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

Over recente berichten in de media over het bestaan van een dodenlijst die de verdachten zouden hebben gehad, zei het OM dat daar slechts "een vermoeden" van is. De officier sprak met klem tegen dat de politie over die lijst beschikt. Het OM volstaat vooralsnog met de vaststelling dat er sprake was van "een zeer ernstig conflict" over geld in onderwereldkringen.

Hoofdverdachte in de zaak is Roger P., alias Piet Costa. De politie arresteerde hem eerder dit jaar in verband met megatransporten cocaïne in de Rotterdamse haven. In oktober werd hij in zijn cel aangehouden voor zijn prominente rol in de zaak over de martelcontainer. Justitie ziet hem als de opdrachtgever van het bizarre project.



Aantal zeecontainers

De verdachten hadden twee loodsen - in Wouwse Plantage en Rotterdam - tot hun beschikking, waarin een aantal zeecontainers was geplaatst. In Wouwse Plantage (Brabant) bouwden ze naar eigen zeggen hun eigen "bajes" , waarin ontvoerde criminele vijanden konden worden opgesloten.

Het ging om geluiddicht gemaakte cellen. Een ervan was ingericht als martelkamer, met een tandartsstoel waarop slachtoffers konden worden vastgebonden. Bij de ontmanteling van de loods werd een keur aan martelwerktuigen gevonden, waaronder een speciekuip om te kunnen 'waterboarden' en kniptangen om vingers en tenen af te knippen.



De verdachten doen er tot dusver het zwijgen toe. Justitie beschikt over een grote hoeveelheid belastend materiaal in de vorm van cryptochats tussen de verdachten en stelt dat het bewijs steeds steviger wordt. Door de internationale justitiële hack van de cryptochatservice EncroChat kon de recherche een tijd lang live meelezen. De loodsen werden in observatie genomen.

Chats

Het OM citeerde enkele chats. "Maat, ze gaan vroeg of laat allemaal aan de beurt komen", noteerde een van de verdachten. "Geen genade." Hoofdverdachte P. zou hebben geschreven: "Ik hoop dat ik de kans krijg om ze te martelen." P. verscheen vrijdag niet op de zitting in de bunker.

De ontvoeringen zouden door 'arrestatieteams' vanuit de loods in Rotterdam worden gedaan, met snelle (gestolen) auto's. Het OM zei dat in Rotterdam gevonden politie-uniformen zijn gestolen bij een inbraak in een politiebureau in Haren.

© ANP 2020