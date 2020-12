Samenscholingsverbod en gedragsaanwijzingen in Urk

Tien mensen die in de afgelopen weekeinden betrokken zouden zijn geweest bij rellen in Urk, hebben voor de komende weekenden een gedragsaanwijzing gekregen.

Ze moeten op vrijdag- en zaterdagavond thuisblijven. Het Openbaar Ministerie beslist later of deze tien worden vervolgd voor hun gedrag op straat. In Urk geldt komend weekend ook een samenscholingsverbod voor meer dan vier personen.

Een deel van de gemeente is aangewezen als veiligheidsrisicogebied met cameratoezicht, aldus burgemeester Cees van den Bos vrijdag. In zo'n gebied mag preventief gefouilleerd worden. Er zijn volgens de burgemeester aanwijzingen dat er de komende dagen weer rekening gehouden moet worden met verstoringen van de openbare orde.

Afgelopen weekend waren ook extra maatregelen genomen in Urk, maar toen liep het toch weer uit de hand. De ME moest optreden en werd bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie arresteerde tien mensen voor geweld en gooien met zwaar vuurwerk.



Harde kern

Van den Bos waarschuwt Urkers dat ze binnen moeten blijven als het weer onrustig wordt op straat. "Als je gaat kijken, kun je opgepakt worden. Niet plezierig, maar eigen schuld", aldus de burgemeester.

Hij vraagt inwoners ook om verdachte situaties desnoods anoniem door te geven aan de politie. "Denk daarbij ook aan illegale opslag van vuurwerk in woonhuizen. Dat is levensgevaarlijk voor de hele buurt", aldus Van den Bos.



De rellen spelen zich voornamelijk af rond het Wilhelminapark in Urk. Van de Bos bezocht omwonenden in de afgelopen dagen. Die voelen zich volgens hem niet meer veilig in eigen huis. 'Dit is Urk niet meer. Samen met ouders, scholen en kerken moeten we het tij keren", vindt de burgemeester.

De gemeente zoekt de schuld van de rellen bij een harde kern van relschoppers met crimineel gedrag. Daarnaast zijn er veel meelopers. Van den Bos is bezorgd over die groep van jonge tieners. "Het raakt mij, ook als ouder. Dit gedrag levert huiswerk op voor alle Urkers."

