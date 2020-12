Erdogan hoopt dat Frankrijk snel verlost wordt van 'lastpak' Macron

De Turkse president Tayyip Erdogan hoopt dat Frankrijk snel af is van Emmanuel Macron.

Hij omschreef de Franse president als een "last" voor het land. "Macron en Frankrijk maken eigenlijk een zeer gevaarlijke periode door. Ik hoop dat Frankrijk zo snel mogelijk van het probleem Macron afkomt", vertelde Erdogan aan verslaggevers in Istanbul na het vrijdaggebed.

De relaties tussen Turkije en Frankrijk is de afgelopen maanden zeer gespannen vanwege meningsverschillen over Syrië en de publicatie van karikaturen over de profeet Mohammed (saws) in Frankrijk.

Ankara en Parijs hebben ook beschuldigingen uitgewisseld over hun rol in het Nagorno-Karabach-conflict.

