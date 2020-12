Marokko: Werkzaamheden aan snelweg Nador-Guercif gestart

De wegwerkzaamheden aan het snelwegdeel tussen Nador en Guercif zijn eind november van start gegaan

Dat meldt de Minister van Transport Abdelkader Aamara tijdens een bijeenkomst van het verkeersministerie.

Het project betreft een snelweg van 105 km en beslaat drie trajecten; Guercif-Saka (36), Saka-Driouch (40 km) en de Driouch-haven van Nador aan (27 km).

Met het project is een bedrag gemoeid van 5,76 miljard DH (€520 miljoen) en moet leiden tot een afname in het aantal verkeersopstoppingen in de regio.

© MAROKKO.NL 2020