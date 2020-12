Premier Marokko: Coronavaccin 'uitvoerig getest en veilig'

Het coronavaccin dat in Marokko zal worden gebruikt is "uitvoerig getest, bewezen effectief en veilig".

Dat zei regeringsleider Saad Eddine El Othmani donderdag voor aanvang van de regeringsraad. De premier verzekert dat het coronavaccin van het Chinese bedrijf Sinopharm "veilig en effectief" is en citeerde daarbij verklaringen van meerdere experts.

El Othmani zei zelf volledig te vertrouwen op de bevindingen van het wetenschappelijk comité en hoopt dat iedereen zal bijdragen aan het succes van de landelijke vaccinatiecampagne.

De autoriteiten in Marokko zijn druk bezig met het voorbereiden van de nationale vaccinatiecampagne die naar verwachting in de derde week van december van start gaat. De daadwerkelijke startdatum hangt volgens zorgminister Khalid Ait Taleb echter af van de beschikbaarheid van het vaccin.



Ait Taleb herhaalde onlangs dat er geen dwang is in deelname aan het vaccinatieprogramma maar herinnerde eraan dat het land in een epidemische gezondheidscrisis verkeert en dat deelname vanuit patriottisch oogpunt een nationale plicht is.

De autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren. Dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen. Meer dan 12.750 professionals zullen worden gemobiliseerd voor het grootste vaccinatieprogramma in de Marokkaanse geschiedenis.



Medewerkers uit de zorg, de Rode Halve Maan, de Koninklijke Strijdkrachten (FAR) en hulpdiensten zullen in meer dan 2880 vaccinatielocaties door het hele land meehelpen de operatie in goede banen te leiden.

De autoriteiten prioriteren bij de vaccinatie mensen met essentiële beroepen zoals gezondheidswerkers, veiligheidsdiensten, chronisch zieken en 65-plussers.

