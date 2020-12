Biden: Moordaanslag op Iraanse wetenschapper bemoeilijkt banden met Iran

De verkozen president van de Verenigde Staten Joe Biden heeft gezegd dat de moord op de Iraanse atoomwetenschapper Mohsen Fakhrizadeh de betrekkingen tussen Washington en Teheran zal bemoeilijken.

Een paar weken nadat de vertrekkende Amerikaanse president Donald Trump zich door zijn adviseurs had laten overtuigen dat een aanval op de nucleaire faciliteiten van Iran geen goed idee was, werd vrijdag Mohsen Fakhrizadeh, de meest vooraanstaande Iraanse atoomgeleerde, in een met militaire precisie uitgevoerde moordaanslag gedood.

De Iraanse regering stelt dat Israël en de VS achter de moord zitten en heeft wraak aangekondigd. Nadat donderdag ook een hoge ambtenaar van de Amerikaanse regering beweerde dat Israël achter de moord zat zei Biden dat "een rustig verzoeningsgezind gesprek met Iran" lastig zal worden. "Ik denk dat al die dingen heel moeilijk zullen worden", vertelde Biden donderdag in een interview aan CNN.

"Waar het op neerkomt is dat we niet kunnen toestaan ​​dat Iran kernwapens krijgt", zei Biden die president Trump bekritiseerde omdat hij de VS uit de nucleaire deal van 2015 had teruggetrokken. Biden had destijds als vicepresident de voormalige president Barack Obama geholpen bij het maken van die deal.



"Trump heeft zich teruggetrokken en heeft de situatie verslechterd. En wat heeft Iran gedaan? Ze hebben hun vermogen om nucleair materiaal te verkrijgen vergroot.", zei Biden.

De voormalige vicepresident benadrukte dat de VS partners nodig heeft in hun betrekkingen met Iran en suggereerde dat zijn regering bij veel kwesties mogelijk zou kunnen samenwerken met Rusland en China.



Te midden van onbevestigde berichten dat Trump de presidentiële inhuldigingceremonie op 20 januari misschien niet zou bijwonen, benadrukte Biden dat Trump juist aanwezig moet zijn, gedeeltelijk om te voorkomen dat de rest van de wereld een negatief beeld zou krijgen van de onrusten omtrent de machtsoverdracht in het Witte Huis.

"Het is belangrijk dat we aantonen dat er een eind komt aan deze chaos die hij heeft gecreëerd en dat er een vreedzame machtsoverdracht komt waarbij we elkaar de hand schudden en verder gaan", aldus Biden.

© Anadolu/Marokko.nl 2020