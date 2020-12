Joodse kolonist gearresteerd voor brandstichting in kerk Jeruzalem

Een Israëlische kolonist werd vrijdag gearresteerd wegens brandstichting in een kerk in bezet Jeruzalem.

Volgens de Israëlische politie goot de Jood brandbare vloeistof in de kerk, stak de kerkbank in brand. De verdachte werd opgepakt door bewakers van de kerk en later door de politie in hechtenis genomen, aldus de verklaring.

"Een 49-jarige verdachte uit Jeruzalem arriveerde in de Church of Agony (Kerk van alle Naties), goot brandbare vloeistof in en stak een brand aan", zei de Israëlische politie in een verklaring. Volgens ooggetuigen hadden de bewakers het vuur snel gedoofd en de kolonist in de kraag gevat.

In de afgelopen jaren hebben Joodse kolonisten meerdere aanvallen gepleegd op islamitische en christelijke locaties op de bezette Westelijke Jordaanoever en in Jeruzalem.

De zogenaamde 'price-tag-aanvallen' zijn een strategie die door extremistische Joodse kolonisten worden gebruikt om Palestijnse bezittingen te vernielen als vergelding voor vermeende Palestijnse dreigementen na Israëlische nederzettingenactiviteiten.

