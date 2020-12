Ook Nederland heeft begrip voor Marokkaans ingrijpen in El Guerguerate

Ook Nederland schaarst zich onder de vele landen die inmiddels steun hebben betuigd aan het militair ingrijpen van de Marokkaanse regering in de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zei dat de stap van Marokko een "legitieme reactie" was om het vrije verkeer tussen Marokko en Mauritanië te borgen.

Blok reageerde op vragen vanuit de Kamer en zei dat het standpunt van Nederland overeenkomt met eerdere verklaringen van EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell.

In november uitte Borell zijn bezorgdheid over de situatie in El Guerguerate tijdens besprekingen met de Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita over de recente ontwikkelingen in de Marokkaanse Sahara .



Borell drong aan op het behoud van de bewegingsvrijheid en zei dat de grensoverschrijdende handel in de regio een aanzienlijke impact heeft op het strategische belang in de Maghreb- en Sahelregio.

De Koninklijke Strijdkrachten (FAR) hebben half november een militaire operatie uitgevoerd in de grensstreek. De inzet van FAR was nodig om de gewapende Polisario-rebellen te verdrijven die sinds september de grensovergang El Guerguerate blokkeerden.



Het kleine dorpje bevindt zich in het uiterste zuidwesten van de Marokkaanse Sahara, 11 km van de grens met Mauritanië, en dient als bufferzone tussen de twee landen.

De operatie resulteerde in de terugtrekking van de gewapende rebellen. Het wegverkeer in de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek werd de dag daarna weer hervat.

