Verdachte steekpartij in supermarkt Den Haag langer vast

Een 43-jarige man uit Pijnacker blijft twee weken langer vastzitten vanwege betrokkenheid bij het steekincident in een supermarkt in Den Haag.

Dat heeft de rechter-commissaris bepaald. De man wordt verdacht van driemaal poging tot doodslag. Bij de steekpartij raakten woensdag drie medewerkers van de supermarkt gewond. De drie zijn niet in levensgevaar geweest.

Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Een slachtoffer mocht woensdagavond het ziekenhuis verlaten en de ander moest ter observatie een nacht blijven.

Het incident gebeurde iets voor het middaguur in de winkel op de Grote Marktstraat. De man die is opgepakt, wordt ook verdacht van het stichten van brand in het pand. Drie agenten die de supermarkt binnengingen, kregen last van ademhalingsproblemen door rookontwikkeling in de winkel.



Motief onduidelijk

De man wist de supermarkt te ontvluchten. Een speciaal arrestatieteam met politiehonden deed korte tijd later een inval in een woning omdat de verdachte zich daar mogelijk zou bevinden. Maar hij was daar niet. Iets later werd hij wel gevonden in Pijnacker, in de buurt van het station.

Het motief is nog onduidelijk. Volgens Omroep West was de dader om onbekende reden boos geworden in de supermarkt. Hij zou een fles alcohol uit de schappen hebben gehaald, deze kapot hebben gegooid en de vloeistof in brand hebben gestoken. Vervolgens zouden de medewerkers zijn aangevallen.

