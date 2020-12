VS gestart met bouw nieuw consulaat in Casablanca

De Amerikaanse diplomatieke missie in Casablanca heeft donderdag de eerste steen gelegd van haar nieuwe consulaat in het stadscentrum van Casa-Anfa.

Het nieuwe 'groene' consulaat bestaat uit meerdere gebouwen en wordt ontwikkeld op een oppervlakte van 2,8 hectare, kost zo'n $312 miljoen dollar en zal beschikken over een fotovoltaïsch zonne-energiesysteem, installaties voor waterefficiëntie en een systeem voor het opvangen van regenwater.

Het immense bouwproject levert 300 directe banen op en zorgt voor een financiële injectie van $ 100 miljoen. De start van de bouw valt samen met de 200ste verjaardag van de opening van het oudste Amerikaanse diplomatieke eigendom (1821) ter wereld, in het Noord-Marokkaanse Tanger.

"De Verenigde Staten rekenen op de toekomst van Casablanca als regionaal knooppunt op het gebied van handel, cultuur en reizen", zei de Amerikaanse ambassadeur in Marokko David Fischer tijdens de startceremonie.



Ecologische duurzaamheid staat centraal in het ontwerp van het complex. Door het innovatieve zonne-energiesysteem zal het energieverbruik met 25% worden verminderd. Speciaal geselecteerde droogtebestendige planten vullen de groene ruimte van het complex om het waterverbruik te verminderen.

Het nieuwe Amerikaanse consulaat-generaal in Casablanca zal bezoekers ook gemakkelijk toegang bieden tot het openbare tramnetwerk van Casablanca, waardoor de behoefte aan eigen vervoer afneemt. De VS hoop het bouwproject, dat symbool staat voor de historische banden met Marokko, in het jaar 2024 te voltooien.



Marokko was het eerste land dat de VS in 1777 als een onafhankelijke natie erkende. Dat jaar gaf de Marokkaanse sultan Sidi Mohammed Ben Abdullah alle schepen die onder Amerikaanse vlag voeren de toestemming om vrijelijk de Marokkaanse havens binnen te varen.

In 1786 ondertekende de sultan het Vredes- en Vriendschapsverdrag met de VS, waarmee hij de langstlopende relatie in de geschiedenis van beide landen tot stand bracht.

