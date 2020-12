Deur Franse moskee geramd, gebedsruimte vernield

buitenland 4 dec 18:35

Bij een moskee in Brétigny-sur-Orge-moskee in het Franse Essonne is woensdagochtend de voordeur geramd met een voertuig

De daders hebben daarna een brandblusser in het gebedshuis leeggespoten, meldt persbureau AFP. De daders kozen het hazenpad toen een omwonende de moskee naderde. Het gebruikte voertuig werd "in een naburige stad" afgebrand teruggevonden. Van de daders ontbreekt elk spoor. Volgens burgemeester Nicolas Méary zijn de motieven van de daders vooralsnog onduidelijk. De gebedsruimte in de moskee is bezaaid met brandbluspoeder. De schade is groot. Volgens Méary is de zaak in onderzoek en neemt de politie deze hoog op.