Trump geeft nu ook bevel tot terugtrekking troepen uit Somalië

De Amerikaanse president Trump heeft het bevel gegeven Amerikaanse troepen begin volgend jaar terug te trekken uit het Oost-Afrikaanse Somalië.

Onlangs besloot hij al tot een forse vermindering van de manschappen in Afghanistan en Irak. Trump beloofde jaren geleden al Amerikaanse militairen naar huis te halen. De meeste Amerikanen in Somalië worden verplaatst naar landen in de buurt, zodat er eventueel kan worden ingegrepen. In de hoofdstad Mogadishu blijft een klein aantal troepen gestationeerd.

Er zijn nu nog ongeveer 700 Amerikaanse militairen in Somalië om de autoriteiten bij te staan in de strijd tegen Al-Shabaab, een islamitische terreurorganisatie met banden met Al-Qaeda. De missie geldt als een van de pijlers van de Amerikaanse strijd tegen Al-Qaeda.

© ANP 2020