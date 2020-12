Rusland begint met grootschalige vaccinaties tegen coronavirus

Rusland is zaterdag het eerste land dat mensen op grote schaal gaat inenten tegen het coronavirus. In Moskou gaan vaccinatiecentra open.

De eerste mensen die zich kunnen laten inenten zijn leraren en mensen die werken in de zorgsector. Russen kunnen op vrijwillige basis worden ingeënt met een Russisch vaccin. Volgens de onderzoekers van het medische onderzoeksinstituut Gamaleya is het voor 95 procent doeltreffend.

Het vaccin kost 16 euro per dosis, maar de Russische regering vaccineert de burgers gratis. Vanaf begin volgend jaar moeten in het hele land mensen worden ingeënt. In Rusland wonen ruim 145 miljoen mensen.

Het aantal coronabesmettingen in Rusland staat op ruim 2,3 miljoen. Zeker 41.500 mensen zijn overleden door het virus.

