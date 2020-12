Iran gaat drie terdoodveroordeelden opnieuw berechten

Het Iraanse hooggerechtshof gaat de doodvonnissen tegen drie jonge Iraniërs die vorig jaar deelnamen aan protestdemonstraties herzien. Dat meldt het hof zaterdag.

"Een verzoek om de zaak van de drie terdoodveroordeelden opnieuw te bekijken is geaccepteerd", zei het hooggerechtshof op zijn officiële website. "De zaak zal worden herzien bij een ander tribunaal", voegde het eraan toe, zonder verder uit te weiden over de beslissing.

De doodvonnissen tegen Amirhossein Moradi, Saeid Tamjidi en Mohammad Rajabi leidden in juli tot landelijke protesten. Onder de hashtag 'No To Execution' spraken volgens de media meer dan twee miljoen Iraniërs zich binnen 24 uur uit tegen de executie van de drie jonge Iraniërs.

De protesten hadden zeer snel resultaat. Het hoofd van justitie, Ibrahim Raeissi, kwam persoonlijk tussenbeide en steunde verder onderzoek naar het vonnis, dat eigenlijk al juridisch bindend was.



Bezineprijzen

In november 2019 leidde de stijging van de benzineprijzen tot dagen van onrust in Iran, waarbij de veiligheidstroepen geweld gebruikten tegen de demonstranten. De politieke leiding beschreef de demonstranten als betaalde huurlingen van de Iraanse aartsvijanden Verenigde Staten, Israël en Saoedi-Arabië. Volgens de Iraanse machthebbers wilden ze niet protesteren tegen de hogere benzineprijzen, maar het Iraanse systeem verzwakken of zelfs omverwerpen door sabotageacties.

De Iraanse regering heeft tot nu toe geen precieze gegevens verstrekt over het aantal mensen dat tijdens de protesten is gedood. Volgens onbevestigde berichten zouden tweehonderd mensen - demonstranten en politieagenten - om het leven zijn gekomen tijdens de rellen. Buitenlandse bronnen spreken van veel meer doden. Volgens Iran zijn destijds ook meer dan duizend demonstranten gearresteerd.

