Duizenden in Parijs de straat op tegen politiegeweld

Duizenden mensen zijn zaterdag in Parijs de straat opgegaan om te demonstreren tegen politiegeweld en een geplande veiligheidswet.

Vakbonden, journalisten- en slachtofferverenigingen en mensenrechtenorganisaties hadden opgeroepen tot een landelijk protest. Ook in sommige andere steden kwamen actievoerders bijeen.

Afgelopen weekend waren er vergelijkbare protesten in tal van steden, waaraan zeker 130. 000 mensen meededen. Ook bij de jongste demonstraties kwam het her en der tot schermutselingen met de politie. Oproerkraaiers staken vuurwerk af. De politie reageerde onder meer met traangas. Ook werden bij rellen in Parijs auto's in brand gestoken.

De betogers vinden de tegemoetkomingen van de regering over de veiligheidswet onvoldoende. Een paar dagen geleden had Parijs aangekondigd een bijzonder omstreden artikel van de wet te herzien, dat bedoeld is om de verspreiding van beelden van politieagenten te beperken. Maar volgens de critici kunnen de beelden juist helpen om geweld door de politie aan te tonen.



Fel bekritiseerde maatregelen

De demonstranten willen dat de passage volledig wordt geschrapt. In de wet staan ook andere fel bekritiseerde maatregelen, zoals de uitbreiding van videobewaking door de politie, bijvoorbeeld tijdens demonstraties en met behulp van drones. Ze zouden zijn bedoeld om de politie te beschermen.

De Franse president Macron maakte vrijdag bekend dat hij begin volgend jaar een online platform gaat opzetten waarop mensen aangifte kunnen doen van discriminatie, bijvoorbeeld door de politie. Sommige politiebonden uitten al scherpe kritiek op dit plan.

