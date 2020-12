Marechaussee treft opnieuw bestelbus met migranten

De Marechaussee heeft zaterdag in de haven van Hoek van Holland een bestelbus aangetroffen waarin dertien migranten zaten gepropt.

De bestuurder en zijn bijrijder zijn opgepakt, laat een woordvoerder van de Marechaussee weten. Het gaat om een Italiaanse man en een Portugese vrouw.

Zij probeerden de vreemdelingen te smokkelen naar Engeland. Ook in Maastricht werd iemand aangehouden voor mensenmokkel. In de auto van de in Duitsland wonende bestuurder zaten zaterdagavond zeven vreemdelingen met de Algerijnse en Afghaanse nationaliteit, aldus de marechaussee.

Vrijdag trof de marechaussee ook al migranten aan in een bestelbus. Toen ging het om elf mensen. Ze zaten verstopt tussen meubilair. Een 36-jarige bestuurder van de bus, iemand uit Engeland, werd toen aangehouden voor mensensmokkel.

