Grote drukte in Brussel op eerste zaterdag dat winkels open mogen

De heropening van 'niet-essentiële' winkels heeft in Brussel op de eerste zaterdag dat er weer gewinkeld mocht worden, tot een grote toeloop van klanten geleid.

Volgens de politie moest de toegang tot de Nieuwstraat worden beperkt. De Elsensesteenweg werd ook enige tijd afgesloten omdat het er te druk was.

De stad Brussel had een kleurenbarometer online om te laten zien hoeveel mensen er in de Nieuwstraat aan het shoppen waren. Om 11. 00 stond die op rood en dat bleef zo tot sluitingstijd.

Het was niet zo druk als op een normale zaterdag in december, zoals in andere jaren, maar naar corona-normen was het wel heel druk, aldus politiewoordvoerder Olivier Slosse. "De capaciteit van 3.000 personen die voorzien was voor de Nieuwstraat, was de hele dag door bereikt en we hebben dan ook de hele dag door toegangen afgesloten."



Op verschillende plekken stonden naast politie-agenten ook stewards om het winkelende publiek in te lichten en te wijzen op de geldende maatregelen. Incidenten hebben zich niet voorgedaan, zei Slosse.

Ook in de omgeving van het Poelaertplein bleef het rustig. Via de sociale media was opgeroepen, met een verwijzing naar de dood van de peuter Mawda en twee Brusselse jongeren, te komen demonstreren tegen racisme binnen justitie en politie.

De autoriteiten hadden de betoging verboden. En hoewel ook de organisatoren hun oproep hadden ingetrokken, waren er toch veel politiemensen ter plaatse. Ze hielden drie personen korte tijd aan.

© ANP 2020