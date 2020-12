Coronamaatregelen verlengd in Agadir, Taroudant en Tiznit

Lokale autoriteiten in de regio Souss-Massa hebben dit weekend de coronamaatregelen uitgebreid om het stijgende aantal besmettingen te beteugelen.

De beperkende maatregelen in Agadir werden in oktober ingevoerd maar werden recentelijk aangescherpt na een toename in het aantal besmettingen.

In Agadir geldt een avondklok waardoor het niet mogelijk is de deur uit te gaan tussen 21.00 uur en 6.00 uur. Toegangswegen tot de regio zijn afgesloten en voorzien van checkpoints. Een verplaatsingsvergunning is nodig om het gebied te mogen verlaten.

De populaire zondagmarkt (Souk l'7ad) en andere lokale markten sluiten om 15.00 uur. Buurtwinkels, supermarkten en horeca moeten voortaan uiterlijk om 20.00 uur de deuren sluiten.



Sporthallen, openbare parken en tuinen zijn tot nader order gesloten. Het vertonen van voetbalwedstrijden in de horeca is streng verboden. Contactberoepen, met uitzondering van kappers, hebben de activiteiten opgeschort.

In Agadir werd eind november een nieuw veldhospitaal in gebruik genomen om de druk op regionale zorgcentra op te vangen.



Ook in Tizniet zijn de vrijheidsbeperkende maatregelen met 15 dagen verlengd nadat deze in de vierde week van november werden ingevoerd. De uitbreiding van de coronamaatregelen gebeurt in het licht van de zorgwekkende evolutie van de epidemiologische situatie in de regio.

Zondag kondigden de autoriteiten in Taroudant een verlenging aan van de lockdown-maatregelen die op 23 november werden geïmplementeerd. De 15-dagen durende verlenging is maandag ingegaan.

