Marokkaanse bloedbanken kampen wederom met ernstig tekort

Marokko heeft dagelijks zo'n 1.000 bloeddonaties nodig, dat meldde het Ministerie van Volksgezondheid ter gelegenheid van Nationale Bloeddonordag op 5 december

Volgens het zorgministerie streeft het land voortaan naar een donatie-aandeel van 1%. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt aan dat landen als minimumvereiste een bloedvoorraad van 1% van de bevolking aanhouden. In 2019 was het percentage in Marokko 0,99%.

Het ministerie registreerde 334.510 bloeddonaties in 2019, met meer dan 13.174 extra donaties een stijging van 4% ten opzichte van 2018.

Na de uitbraak van het coronavirus registreerde Marokko een aanzienlijk tekort in het aantal bloeddonaties en registreerde gedurende de landelijke lockdown slechts 200 donaties per dag. Het tekort nam ernstige vormen aan toen de voorraad in de bloedbanken in augustus was teruggelopen naar slechts 1.250 bloedzakken.



Met name Casablanca kampt al tijden met een ernstig tekort aan bloed terwijl de vraag blijft toenemen. In de hoofdstad is dagelijks meer dan 400 zakken bloed nodig om ziekenhuizen en klinieken te ondersteunen. Deze hoeveelheid is simpelweg niet beschikbaar, zegt Lahcen Falaq, gynaecoloog-verloskundige en voorzitter van de Al Amal-vereniging voor de ondersteuning van kankerpatiënten.

De dringende behoefte aan bloed tijdens de pandemie zorgde voor een noodkreet vanuit nationale zorginstellingen met als gevolg een dringende oproep vanuit overheidsdiensten aan (personeels)leden om meer bloed te doneren, waaronder de nationale veiligheidsdienst DGSN.

