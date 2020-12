Marokko opent straks eerste auto-testcircuit van Afrika

In het Automotive Testing Centre in Oued Zem kunnen autofabrikanten straks hun wagens testen op uithoudingsvermogen, betrouwbaarheid, dynamiek, remmen en botstests voor voetgangers.

Dat melden verkeersveiligheidsexploitanten UTAC CERAM en FEV Group op Twiter. Het testcentrum wordt het eerste in zijn soort in Afrika.

UTAC CERAM en FEV Group zullen het testcentrum bouwen in Oued Zem, 150 kilometer ten zuidoosten van Casablanca. Marokko ligt geografisch dicht bij Europa en dat is volgens UTAC CERAM-voorzitter Laurent Benoit een belangrijke troef voor internationale spelers.

Het in Parijs gevestigde UTAC CERAM is een particuliere groep die gespecialiseerd is in het reguleren, goedkeuren, testen en certificeren van voertuigen voor landtransport. Het bedrijf heeft momenteel twee testcentra in Frankrijk, maar werkt ook samen met andere centra in het VK, Noord-Amerika, Rusland, China en Japan.



Het Duitse FEV Group is gespecialiseerd in het ontwikkelen en implementeren van intelligente verkeersveiligheidssoftware. Het bedrijf heeft technische testcentra in meer dan 20 landen over de hele wereld.

Hoogstwaarschijnlijk zullen de autofabrieken in Casablanca, Kenitra en Tanger de belangrijkste klanten worden van het testcentrum. Naast het uitvoeren van veiligheidstest kunnen in het centrum straks ook voertuigen worden getest op auto-emissies, worden er chauffeurstraining gegeven en auto-evenementen gehouden.



Auto-export overtreft fosfaatexport

Marokko is hard op weg één van de belangrijkste autoproducenten ter wereld te worden. Tegen het jaar 2030 zal de auto-industrie in Marokko de capaciteit hebben om 700.000 tot een miljoen voertuigen per jaar te produceren.

De Marokkaanse auto-industrie is voor 90% exportgericht. Ruim 80% van die export gaat naar Europa, één van de meest lucratieve markten ter wereld.



De Marokkaanse auto-export heeft de fosfaatexport overtroffen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de handelsbalans van Marokko. Dat meldde de Marokkaanse Minister van Handel Moulay Hafid Elalamy begin november tijdens een parlementaire sessie over de situatie van de Marokkaanse industrie.

In 2019 bedroeg de auto-export van Marokko ruim €9 miljard, ongeveer 25% van de totale export van het land. De inkomsten uit fosfaat en verwante derivaten bedroeg ongeveer €5 miljard.

De cijfers bewijzen volgens de handelsminister dat de Marokkaanse auto-industrie exponentieel groeit en op weg is een grote speler te worden op wereldschaal. Volgens Elalamy zijn er nu nog maar twee landen die Marokko overtreffen in termen van concurrentievermogen: China en India.

