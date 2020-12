Trump's vaccinexpert Slaoui steunt vaccinatiecampagne Marokko

De Marokkaanse vaccinexpert Moncef Slaoui staat achter de vaccinatiecampagne van de Marokkaanse autoriteiten.

Slaoui is voormalige chef van een geneesmiddelenconcern en is de belangrijkste adviseur van het Witte Huis. De in Agadir geboren 60-jarige Slaoui stond aan het hoofd van de vaccindivisie van GlaxoSmithKline en ontwikkelde meerdere vaccins.

De Amerikaanse president Donald Trump stelde in mei de Marokkaanse Moncef Slaoui voor als de hoofdwetenschapper van de operatie 'Warp Speed'. Dat is de Amerikaanse campagne om tegen het einde van het jaar te kunnen beginnen met vaccineren tegen het coronavirus.

Volgens Slaoui hebben de autoriteiten in Marokko het vaccin grondig bestudeerd alvorens deze werd geselecteerd om te worden ingezet om de bevolking te vaccineren, zei Slaoui in een interview met televisiezender 2M.



Slaoui reageerde daarmee op kritische geluiden van sceptici over de veiligheid van de immense vaccinatiecampagne die naar verwachting in de derde week van december zal beginnen.

Ook de Marokkaanse premier Saad Eddine El Othmani verklaarde onlangs dat het vaccin "uitvoerig getest, bewezen effectief en veilig" zou zijn. De premier citeerde daarbij verklaringen van meerdere experts over het coronavaccin van het Chinese bedrijf Sinopharm.



Zorgminister Khalid Ait Taleb herinnerde er aan dat er geen dwang is in deelname aan het landelijke vaccinatieprogramma maar benadrukte wel dat het land in een epidemische gezondheidscrisis verkeert en dat deelname vanuit patriottisch oogpunt een nationale plicht is.

De autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren. Dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen. Meer dan 12.750 professionals zullen worden gemobiliseerd voor het grootste vaccinatieprogramma in de Marokkaanse geschiedenis.

