Marokko en Frankrijk sluiten overeenkomst over alleenstaande minderjarigen

Marokko en Frankrijk hebben maandag nieuwe afspraken gemaakt over de begeleiding van alleenstaande minderjarige Marokkanen in Frankrijk.

De Marokkaanse minister van Justitie Mohamed Benabdelkader en zijn Franse ambtgenoot Eric Dupond-Moretti hebben daarvoor een intentieverklaring ondertekend.

De overeenkomst is bedoeld om Franse kinderrechters beter in staat te stellen de demografie te begrijpen en zodoende passende maatregelen te nemen die beter aansluiten bij de belangen van het kind.

Dupont-Moretti zei dat de bescherming van niet-begeleide minderjarigen een gemeenschappelijke prioriteit is van Frankrijk en Marokko. De Fransman bedankte de Marokkaanse autoriteiten voor de "kostbare hulp" die ze Frankrijk hebben geboden bij de behandeling van de minderjarigen.



Marokko heeft vooral een cruciale rol gespeeld in de identificatie van de kinderen waardoor Franse autoriteiten in staat waren volwassenen te identificeren die zich als minderjarig voordeden.

Dupond-Moretti benadrukte de "efficiënte afhandeling" van Franse verzoeken door de Marokkaanse autoriteiten. Benabdelkader beschreef de samenwerking tussen de twee landen als "goed gestructureerd" en in staat zich voortdurend aan te passen aan "nieuwe situaties".



De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin zei in september dat het aantal niet-begeleide minderjarigen in Frankrijk uit Marokko en Algerije wordt geschat op 16.000, van wie velen in grote steden als Parijs en Bordeaux wonen.

De aanwezigheid van niet-begeleide minderjarigen is een controversieel onderwerp in Frankrijk. Extreemrechtse populisten zoals Eric Zemmour hebben in het verleden meermaals beweerd dat de jongeren naar Europa afreizen om te "verkrachten, moorden en te stelen".

© MAROKKO.NL 2020